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فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية السبت

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مصراوي Masrawy

فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية السبت

01:25 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية السبت

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية يوم السبت المقبل ولمدة أسبوعين.

وكان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، اعتمد، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية وشهادتي البعوث الإعدادية والثانوية.

وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الثانوية 65،4%، وبذلك تبلغ نسبة النجاح في الدورين الاول والثاني 57،7%، بعد أن تقدم لأداء الامتحان في الدور الثاني 59050 طالب وطالبة، نجح منهم 38355.

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مصراوي Masrawy

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