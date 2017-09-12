فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية السبت
فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية السبت
01:25 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
الأزهر الشريف
كتب - محمود مصطفى:
قرر الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية يوم السبت المقبل ولمدة أسبوعين.
وكان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، اعتمد، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية وشهادتي البعوث الإعدادية والثانوية.
وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الثانوية 65،4%، وبذلك تبلغ نسبة النجاح في الدورين الاول والثاني 57،7%، بعد أن تقدم لأداء الامتحان في الدور الثاني 59050 طالب وطالبة، نجح منهم 38355.
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