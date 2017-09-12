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بالصور.. آثار "تونا الجبل" تستقبل وفدين ألماني ومكسيكي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. آثار "تونا الجبل" تستقبل وفدين ألماني ومكسيكي

01:36 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

استقبلت المنطقة الأثرية بقرية "تونا الجبل" بالصحراء الغربية في المنيا، وفدين سياحيين الأول ألماني والآخر مكسيكي لزيارة المعالم الأثرية بالمنطقة.

وقال فرج عبدالعزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بمنطقة "تونا الجبل"، أن الوفد الألماني وصل لمركز ملوي عبر رحلة نيلية بالبواخر السياحية، مر خلالها على منطقة آثار "تل العمارنة"، أما الوفد المكسيكي فكان قادما من المنيا، ورافق ممثل هيئة تنشيط السياحة الوفدين في زيارتهما منطقتي آثار "تونا الجبل" و"الأشمونين".

وكشف عبدالعزيز أن 350 مصريا زاروا منطقة آثار "تونا الجبل" خلال فترة عيد الأضحى، بينما زار المنطقة 78 سائحا أجنبيا من جنسيات متعددة، خلال شهر أغطس الماضي.

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