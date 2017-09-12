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حفظ التحقيقات في قضية "أحداث محمد محمود الثانية"

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مصراوي Masrawy

حفظ التحقيقات في قضية "أحداث محمد محمود الثانية"

01:41 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كتب - محمود السعيد:
أمر المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث محمد محمود الثانية" عقب تسلم تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية والتي أثبتت عدم التوصل إلى الفاعل الأصلي وقيدت القضية ضد مجهول.

كانت احتدمت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع بغزارة، مما دفع المتظاهرين للرد عليهم بالحجارة وتكسير بعض عربات الأمن المركزي وإضرام النار في أحدهم، فيما استمرت عمليات الكر والفر بين الجانبين خاصة بعد أن حاول بعض المتظاهرين إعادة الاعتصام بالميدان مما حول ميدان التحرير والشوارع الجانبية المحيطة به إلى ساحة حرب بعدما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي، والخرطوش.

وبحسب وزارة الصحة أدت الأحداث إلى سقوط 40 شهيدًا وألفي مصاب، بينما أعلنت جبهة الدفاع عن متظاهري أن العدد تجاوز 60 شهيدًا.

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