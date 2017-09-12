ضبط 10 طن و48 ألف عبوة "سناكس" مجهولة المصدر

وزير الداخلية: رجال الشرطة يخوضون معارك شرسة في مواجهة الإرهاب دون

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

داهمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة "سناكس ومقرمشات" من مواد مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

أسفرت المداهمة عن ضبط خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية و10 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع، وكميات كبيرة من المنتج النهائي المعدة للتوزيع عبارة عن48 ألف عبوة من أنواع سناكس المختلفة معدة للتوزيع.

وتم ضبط "عبد الفتاح ع. ع" 25سنة، المدير المسئول عن المصنع، واعترف باشتراكه مع مالك المصنع بإنتاج وتعبئة المواد الغذائية الخاصة بالأطفال المصنعة من مواد مجهولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.