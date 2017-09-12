بدء مرافعة النيابة في محاكمة المتهمين بقتل الضابط محمود المحرزي

كتب – محمود السعيد:

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاستماع لمرافعة النيابة في محاكمة 9 متهمين بقتل النقيب محمود المحرزي الضابط بقسم السلام، داخل غرفة المداولة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين وعضوية المستشارين عادل سيد جبر وهاني محمد فايز وسكرتارية أشرف صلاح وجاد كنعان.

ونسبت النيابة العامة لـ 9 متهمين بينهم 3 هاربين، اتهامات القتل العمد للنقيب محمود محمد عبد الظاهر المحرزي معاون مباحث قسم شرطة ثان السلام، وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات وحيازة مواد مخدرة.

بداية الواقعة كانت بعملية مداهمة لقوات أمن قسم السلام للقبض على تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بدائرة القسم، وأثناء توجههم للقبض على 5 متهمين بحوزتهم 20 كجم من مخدر البانجو، أطلقوا النيران على قوات الشرطة، مما أدى لاستشهاد المجني عليه ومصرع متهم.