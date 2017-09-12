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الداخلية: موظف سابق بشركة "أورانج" وراء سرقة فرع قصر النيل

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مصراوي Masrawy

الداخلية: موظف سابق بشركة "أورانج" وراء سرقة فرع قصر النيل

01:28 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

المتهم

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث قصر النيل، القبض على المتهم بسرقة فرع شركة أورانج لخدمات المحمول، وكشفت التحريات أن موظف سابق بخدمة العملاء تم فصله منذ شهر وراء الواقعة.

بداية الواقعة بلاغ ورد للمقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، من "ا م س" موظف بالمركز و "ا م " محامي الشئون القانونية بالشركة، وقال الموظف أنه أثناء فتحة لباب الشركة اكتشف سرقة 19 هاتف ومبلغ 20 ألف جنيه، وكمية من كروت الشحن.

واتهم المحامي موظف سابق بالشركة يدعى "إيهاب م م" سبق فصلة من العمل منذ حوالي شهر بسبب اختلاسه مبلغ مالي وعقب مراجعة الكاميرات تم التعرف علية.

ألقت قوة من رجال المباحث قادها الرائد عمرو مزيون معاون مباحث القسم القبض عليه وبحوزته 11 هاتف محمول ومبلغ مالي 17 ألف 150 جنيه و3474 كارت شحن بالجمالي مبلغ 60159جنية من داخل منزله.

وأمام العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية قال المتهم أنه باع ٣ هواتف بمنطقة الدقي وأنفق باقي المبالغ المستولي عليه على متطلباته الشخصية.

أضاف المتهم انه سرق فرع الشركة بعد اغلاقه وفتح الباب بنسخة من مفتاح احتفظ به منذ عمله بالفرع.

امر اللواء خالد عبدالعال بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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