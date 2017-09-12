الإفراج بالعفو وشرطيًا عن 211 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى للمبارك
الإفراج بالعفو وشرطيًا عن 211 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى للمبارك
01:27 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب- علاء عمران:
عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجانا؛ لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (427/2017)، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وانتهت أعمال اللجان التي شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 118 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن جهة أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الافراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 93 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
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