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إير برلين تلغي مئة رحلة لتغيب طياريها بسبب المرض

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مصراوي Masrawy

إير برلين تلغي مئة رحلة لتغيب طياريها بسبب المرض

01:37 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

إير برلين تلغي مئة رحلة لتغيب طياريها بسبب المرض

اير-برلين

برلين - (د ب أ):

واجه عملاء شركة "إير برلين" فوضى جديدة اليوم الثلاثاء بعدما ألغت الشركة الألمانية المتعثرة مئة رحلة بسبب الزيادة في أعداد طياريها الذين تغيبوا بسبب المرض.

وصرح متحدث باسم ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا، والتي تقدمت الشهر الماضي بطلب لإعلان إعسارها، بأن سبب إلغاء هذه الرحلات هو "العدد غير العادي لبلاغات مرض الطيارين".

وطلبت الشركة من عملائها التأكد من إقلاع طائراتهم عبر موقع الشركة على الإنترنت قبل الوصول إلى المطار، وذلك بعدما أعلنت إلغاء مئة رحلة من إجمالي 750 رحلة مقررة اليوم.

وذكرت الشركة أن نحو مئتين من إجمالي 1500 طيار كانوا من المقرر أن يكونوا على متن رحلاتٍ اليوم اتصلوا وأبلغوا بمرضهم.

وكتب أوليفر إفرت، كبير موظفي العمليات في الشركة، في مذكرة داخلية، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عليها :"اليوم هو يوم يعد وجود إير برلين فيه مهددا".

ووصفت صحيفة "بيلد" ما حدث بأنه "ثورة طيارين"، وقالت إن سبب الارتفاع في عدد الطيارين المتغيبين اليوم هو الخلاف بشأن احتمال نقلهم من الشركة المتعثرة إلى مشتر جديد محتمل.

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