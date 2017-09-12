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سفير إيطاليا الجديد لدي مصر يصل القاهرة الخميس المقبل

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مصراوي Masrawy

سفير إيطاليا الجديد لدي يصل القاهرة الخميس المقبل

01:37 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

سفير إيطاليا الجديد لدي مصر يصل القاهرة الخميس المقبل

السفير جيامباولو كانتيني

القاهرة – (أ ش أ):

يصل إلي القاهرة بعد غد الخميس، السفير جيامباولو كانتيني، لذي عينته الخارجية الإيطالية سفيرا جديدا لبلاده لدي مصر، حيث يتولى مهام منصبه بعد أن يقدم أوراق اعتماده للرئيس عبدالفتاح .

وعمل كانتينى في أول ديسمبر 1988 كسكرتير أول تجاري في البعثة الإيطالية في أديس أبابا ثم عمل سكريترا أول في البعثة الإيطالية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في أول أغسطس 1989 وبعدها ترقى إلى مستشار مفوضية في أول مايو 1993 وكمستشار فى نفس البعثة فى أول أكتوبر 1993 ثم عاد للوزارة في المكتب الثامن في الإدارة العامة للشؤون السياسية في 31 يناير 1994.

وانتدب كانتيني للعمل في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في مكتب الشئون الدبلوماسية فى أول سبتمبر 1994 وعمل كمستشار أول للهجرة والشئون الاجتماعية فى واشنطن فى 30 أغسطس 1999 ثم فى المكتب الثالث في الادارة العامة للشئون السياسية متعددة الأطراف وحقوق الإنسان فى 2003 و عين رئيسا لهذا المكتب فى 2003 وبعدها وزيرا مفوضا فى 2 يناير 2005 .

كما شغل كانتيني منصب قنصل عام من الفئة الأولى فى القدس فى 30 يناير 2012 ومنصب مدير عام إدارة التعاون من أجل التنمية فى 16 يناير 2013 ثم ترقى إلى درجة سفير فى 2 يناير 2016 ثم مساعد الأمين العام للوزارة في أول اغسطس 2016 وقد منح وسام الجمهورية الإيطالية في عام 2008.

هذا المحتوى من

Asha

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