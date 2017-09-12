«بيجو» تروج لسياراتها عبر كبائن التليفونات العامة

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ابتكرت شركة "بيجو" الفرنسية طريقة جديدة لشراء السيارات وإيجاد الموزعين في بريطانيا، عن طريق كبائن التليفونات الموجودة بشوارع العاصمة لندن.

وبحسب موقع "كار باز"، فإن الشركة الفرنسية وضعت أدوات تقنية تتيح للجمهور مشاهدة موديلاتها المختلفة، وحجز جولة قيادة تجريبية قبل الشراء.

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وتتيح الأنظمة الموجودة في كبائن الاتصالات بالعاصمة البريطانية، الفرصة للمستخدمين من أجل التوصل إلى أقرب المنافذ والموردين لسيارات "بيجو" في مساكنهم، وهو الأمر الذي يمثل ثورة تقنية كبيرة في الترويج للسيارات.