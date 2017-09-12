أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«بيجو» تروج لسياراتها عبر كبائن التليفونات العامة

Google+ Print
«بيجو» تروج لسياراتها عبر كبائن التليفونات العامة «بيجو» تروج لسياراتها عبر كبائن التليفونات العامة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ابتكرت شركة "بيجو" الفرنسية طريقة جديدة لشراء السيارات وإيجاد الموزعين في بريطانيا، عن طريق كبائن التليفونات الموجودة بشوارع العاصمة لندن.

وبحسب موقع "كار باز"، فإن الشركة الفرنسية وضعت أدوات تقنية تتيح للجمهور مشاهدة موديلاتها المختلفة، وحجز جولة قيادة تجريبية قبل الشراء.

شاهد أيضا

وتتيح الأنظمة الموجودة في كبائن الاتصالات بالعاصمة البريطانية، الفرصة للمستخدمين من أجل التوصل إلى أقرب المنافذ والموردين لسيارات "بيجو" في مساكنهم، وهو الأمر الذي يمثل ثورة تقنية كبيرة في الترويج للسيارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)