زوجة عبد الباقي تخلع «الحجاب» والسبكي يرقص.. لقطات من زفاف إسراء والميرغني

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بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على عقد القران، احتفل الممثلان حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح بزفافهما، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من الفنانين، على رأسهم نجوم "مسرح مصر" دينا ويزو وأشرف عبد الباقي ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر ومحمد أنور.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت في حفل الزفاف خلال التقرير التالى..

زوجة أشرف عبد الباقي

حرص الفنان أشرف عبد الباقي على حضور حفل الزفاف برفقة بناته وزوجته، ولفتت الأخيرة نظر الحضور بعد ظهورها دون حجاب لأول مرة، حيث اعتادت الظهور برفقة زوجها لسنوات طويلة بالحجاب.

زوجة أحمد رزق

حرص أيضًا الفنان أحمد رزق على الحضور برفقه زوجته المغربية أحلام محسن، التى لفتت الأنظار بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت فستانا ذهبيا مكشوفا من أعلى.

سارة سلامة

لفتت الفنانة الشابة سارة سلامة الأنظار بزيادة وزن ملحوظة للغاية، وعلى الرغم من ارتدائها إطلالة بسيطة من اللون الأبيض، فإن وزنها الزائد كان واضحا، فبدت هيئتها غير المعتاد عليها من قبل الجمهور.

محمد السبكي

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أشعل المنتج محمد السبكي حفل زفاف الميرغني وإسراء بوصلة رقص مع العريس، تعبيرًا عن فرحته، مما أثار إعجاب الحاضرين.

العروس

حرصت إسراء عبد الفتاح على الظهور بإطلالتين مختلفتين في حفل زفافها، وارتدت فستانين، أولهما كان ذا لون ذهبي كلاسيكي ومكشوفا من أعلى، والآخر كان لونه أبيض وقصيرا، ولكنه أظهرها بشكل بسيط.

شيرين وهشام عباس

حرص المطربان هشام عباس وشيرين عبد الوهاب على مشاركة نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، فرحتهما، بتقديم عدد من الأغاني التى أشعلت حفل زفافهما.

والد إسراء

شهد حفل الزفاف أول ظهور لوالد الفنانة إسراء عبد الفتاح، وجمعت بينهما لحظات مؤثرة، حيث ظهرت وهي تحتضنه وتقبله، وارتسمت على وجهه علامات الفرح والسعادة.