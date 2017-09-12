والد شهيد سيناء بالإسماعيلية: "كان نفسي أشوفه عريس".. ورفاقه: "كان صاحب جدع"

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

كشف أقارب الشهيد المجند محمود منصور الشهير بـ"كمونة"، أنه رفض مساعي العائلة للتوسط لنقله من الخدمة في العريش، مؤكدًا لهم أن "العمر واحد والرب واحد" وأن قدره سيلقاه في أي مكان.

وأضاف محمد عبده صديق الشهيد، أنه كان على موعد معه اليوم الأربعاء، فور حصوله على إجازته ولكن شاء القدر أن يلقاه بثوب الشهادة، كما كان يتمنى، قائلا: "إنت عمرك ما عملت حاجة وحشة في حد، طول عمرك صاحب صاحبك، ربنا يرحمك ياصاحبي وأخويا، ربنا يجعلك في الجنة، ألف رحمة، ونور عليك يا شهيد".

وطالب والد الشهيد بالقصاص العادل لشهداء الوطن والضرب بيد من حديد ضد أعداءه، قائلا: "عايزين القصاص وحق ولادنا اللي ساحوا في دمهم، ده أنا كان نفسي أشوفه عريس، هو أقرب أولادي الأربعة لي وكان حنين على الكل ومحبوب وسط أهله وأصحابه".

ويستعد أهالي مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لاستقبال جثمان الشهيد المجند محمود منصور الشهير بـ"كمونة"، والذي استشهد في الحادث الإرهابي الذي شهدته شمال سيناء صباح أمس الإثنين، استعدادا لتشييعه إلى مثواه الأخير.