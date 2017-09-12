بالصور.. "جلموة" تودع الشهيد عمر السعدي بالزغاريد

الدقهلية-رامي القناوي:

شيع المئات من مدينة المنصورة ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أمين شرطة عمر السيد السعدي مصطفى الحسانين 36 سنة ابن قرية جلموة، التابعة لمركز أجا في جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد النصر.

شارك في تشييع الجنازة الدكتور أحمد الشعراوي، محافظة الدقهلية، واللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمئات من أهالي قرية الشهيد بمركز أجا والمواطنين بمدينة المنصورة.

خرج الجثمان ملفوفًا بعلم مصر، فيما ردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بالإرهاب ومؤيدة للقوات المسلحة فيما أطلقت بعض السيدات خلال الجنازة الزغاريد.

يذكر أن مدينة العريش، شهدت صباح أمس الإثنين، هجومًا إرهابيًا، أسفر عن استشهاد 18 مجند شرطة بينهم ضابطان، كما أصيب عميد شرطة و6 آخرون.

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