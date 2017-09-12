ربة منزل تشعل النار في شقة زوجها "العرفي" لإنكاره نسب طفلهما بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أشعلت ربة منزل، النيران في شقة زوجها العرفي بالعبور، أثناء وجوده بها، بسبب عدم اعترافه بزواجهما وبطفلها منه.

جرت السيطرة على النيران، وألقي القبض على الزوجة، واعترفت بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد محمد سلامة مأمور قسم العبور، بلاغًا بنشوب حريق في شقة بمساكن بمنطقة الشباب، وأخطر اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فانتقلت قوات الإطفاء والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وجرت السيطرة على الحريق.

وتبين أن الشقة ملك "خالد ب" 48 سنة، أعمال حرة، وأسفر عن الحريق إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، بالوجه، واليدين، والرقبة، ونُقل لمستشفى السلام بالقاهرة، وأتت النيران على بعض من محتويات غرفه النوم، وبسؤاله قرر بوجود خلافات بينه وزوجته المدعوة "س ص" 29 سنة، ربة منزل، وأنهما دائما التشاجر، وعقب نومه أشعلت النيران بغرفة النوم وفرت هاربة وبصحبتها نجلهما لمنزل عائلتها بقرية برقين – السنبلاوين – المنصورة – دقهلية.

وتوصلت التحريات إلى أن سبب الخلاف بين المجني عليه وزوجته، هو إنكاره لنسب الطفل، وأنهما متزوجان عرفيًا منذ عامين تقريباً.

جرى ضبط الزوجة، وبحوزتها الهاتف المحمول الخاصة بزوجها، واعترفت بارتكاب الواقعة، وعللت ذلك لرفض زوجها توثيق زواجهما العرفي، وإثبات نَسَب الطفل.