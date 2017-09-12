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ضربه بـ"بلطة" على رأسه.. مقتل ابن على يد والده بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

ضربه بـ"بلطة" على رأسه.. مقتل ابن على يد والده بالبحيرة

01:08 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

بلطة

البحيرة – أحمد نصرة:

سقط شاب صريعًا بيد والده، اليوم الثلاثاء، بعدما وجه الأخير إليه ضربة قاتلة نحو رأسه ببلطة، ليلفظ أنفاسه في الحال، في واقعة شهدتها قرية أبراك حمام، التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود، بإقدام "رضا. ح. ش" على قتل ابنه "محمد رضا " ٢٥عامًا بآلة حادة "بلطة"، على رأسه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى ضبط الجاني الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، مبررا فعلته بسوء سلوك المجني عليه وافتعاله الدائم للخلافات معه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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