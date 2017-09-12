الصين: ندعم جهود ميانمار "للحفاظ على السلام والاستقرار" في راخين

بكين - (د ب أ):

قال متحدث باسم الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم جهود ميانمار "للحفاظ على السلام والاستقرار" في ولاية راخين، وأنها تدين هجمات العنف بالمنطقة.

وقال جينج شوانج: "نعتقد أن المجتمع الدولي يجب عليه دعم جهود ميانمار للحفاظ على الاستقرار الوطني، وأنه يجب أن يهيئ ظروفا خارجية جيدة من أجل (التوصل لـ) تسوية مناسبة لدولة راخين".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في بيان لها أمس أن عدد لاجئي الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش ارتفع إلى 313 ألفا، ووفقا لبيانات المنظمة الأممية، فإن نحو 20 ألف شخص في المتوسط وصلوا يوميا إلى بنجلاديش على مدار الأيام الستة عشر الماضية.