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في قضية "فض رابعة".. القاضي يسمح بزيارة استثنائية لجميع المتهمين والتأجيل لـ 23 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

في قضية "فض رابعة".. القاضي يسمح بزيارة استثنائية لجميع المتهمين والتأجيل لـ 23 سبتمبر

01:17 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كتب- عمرو علي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال جلسة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 23 سبتمبر الجاري.

جاء قرار التأجيل للاطلاع وسماع أقوال الشهود.

وسمحت المحكمة بزيارة استثنائية لجميع المتهمين في محبسهم، وعلى النيابة تنفيذ قرار المحكمة.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور. وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

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مصراوي Masrawy

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