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الشعور بالملل هو بداية تعرضك لهذا المرض

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مصراوي Masrawy

الشعور بالملل هو بداية تعرضك لهذا المرض

01:08 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الشعور بالملل هو بداية تعرضك لهذا المرض

كيف يكون الشعور بالملل سبباً لإصابتك بالاكتئاب؟

كتبت- ميرا ماهر:

يشعر البعض أحياناً بطول الوقت دوناً عن غيرهم من الأشخاص، حيث أوضح العلماء أن الوقت يدوم فترة أطول أثناء الشعور بالملل، معللين ذلك بأن عمل الدماغ يتسارع في تلك الفترة بشكل ملحوظ، مما يؤثر على تصور الشخص للواقع والزمن.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن الجسم يعتبر الملل حالة غير طبيعية، وبالتالي يبدأ بالبحث عن وسيلة لتخطي هذه الفترة، كما وجد الخبراء أنه خلال أوقات الخمول الجسدي، فإن الدماغ يعمل بنشاط.

كما أن الشعور بالملل لفترات طويلة يساعد على ازدياد الشعور بالتوتر مما يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب، ولذلك يوصي الخبراء بممارسة الهواية المفضلة أثناء هذه الحالة أو إقتناء حيوانات أليفة.

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مصراوي Masrawy

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