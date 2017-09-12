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دراسة: "الناموس" أشد فتكًا بالإنسان من أسماك القرش.. والسبب؟

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مصراوي Masrawy

دراسة: "الناموس" أشد فتكًا بالإنسان من أسماك القرش.. والسبب؟

01:06 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

"الناموس" أشد فتكًا بالإنسان من أسماك القرش.. والس

كتب- أحمد عصام روّاي:

يتبادر إلى الذهن صورة أسماك القرش المفترسة أو الأسود الفتاكة عندما تسمع عن أكثر الكائنات اتي تقتل الإنسان. ولكن في الواقع يختلف الأمر تمامًا.

فبحسب القائمة التي أعلنتها مؤسسة "بيل جيتس" الخيرية و"ناشيونال جيوجرافيك"، كان هذا هو ترتيب الكائنات:

1-  يتسبب البعوض -الناموس- في مقتل ما لا يقل عن 725 ألف إنسان كل عام عبر نقل العديد من الأمراض له، وتعتبر "الملاريا" و"الحمى الصفراء" و"قدم الفيل" من أهم الأمراض التي تنقلها أنثى البعوض أثناء تغذيها على دم الإنسان.

2-  قتل الإنسان ما لا يقل عن 425 ألف بشري من جنسه سنويًا في الحروب والنزاعات المسلحة التي تتشعب بين عمليات القتل والسرقة والنزاعات الطائفية والحروب بمختلف أسبابها.

3-  الثعابين هي ثالث أكثر قاتل للإنسان. وعلى الرغم من أن كبر حجم الكوبرا وغيرها من الأفاعي العملاقة، إلا أن الثعابين السامة صغيرة الحجم هي التي تسببت في أغلب حالات الوفاة التي بلغت 50 ألف حالة سنوية.

4-  صديق الإنسان الوفي وراعيه الأمين -الكلب- هو رابع أكثر قاتل للإنسان، حيث بلغت حالات الوفاة الـ50 ألف حالة سنوية. ويعتبر داء "الكَلِب" هو أشهر مرض فيروسي ينقل عن طريق الكلاب ويسبب أغلب حالات الوفاة تلك. ويمكن التغلب عليه عبر تطعيم الكلاب والتخلص من الكلاب الضالة.

بينما جاءت الأسود وأسماك القرش في ذيل القائمة، حيث تخلف الأسود 100 ضحية، وتقتل أسماك القرش 10 أشخاص فقط كل عام.

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مصراوي Masrawy

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