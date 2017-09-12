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محمد يوسف يوجه رسالة قوية للجنة الحكام

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محمد يوسف يوجه رسالة قوية للجنة الحكام محمد يوسف يوجه رسالة قوية للجنة الحكام

التحرير

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أبدى محمد يوسف، المدير الفني لفريق بتروجت، عدم رضاه عن مستوى التحكيم خلال مباراة الجولة الأولى أمام فريق الداخلية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال يوسف في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، إن المباراة شهدت خطأ إداريا كان يستوجب إعادة المباراة، فتنفيذ ركلة الجزاء للداخلية لم يكن صحيحا.

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وأضاف المدير الفني لبتروجت أن أخطاء الحكام واردة، لكن في نفس الوقت يجب أن يدرك الحكام أن أخطاءهم تهدر مجهود فرق لفترات طويلة.

ووجه يوسف رسالة إلى لجنة الحكام، قائلا إن التعامل مع أخطاء الحكام ليس بالصوت العالي ولكن بالعقل، فليس من المقبول أن يكون صاحب الصوت العالي هو الذي تتم الاستجابة لطلباته، لا بد أن يكون هناك معايير محددة لاختيار الحكام.

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التحرير

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