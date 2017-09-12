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الأهلي: باكاماني لديه مزايا لم تتوافر في لاعبين أكبر منه سنا

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الأهلي: باكاماني لديه مزايا لم تتوافر في لاعبين أكبر منه سنا الأهلي: باكاماني لديه مزايا لم تتوافر في لاعبين أكبر منه سنا

التحرير

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رفض أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي، الاستعجال في تقييم القدرات الحقيقية لباكاماني ماهلامبي، المنضم حديثا لصفوف الفريق منذ أيام.

وقال المدرب العام للنادي الأهلي، اليوم الإثنين، في تصريحات إذاعية: "لا يمكن الحكم على مستوى لاعب من مباراة واحدة".

واستدرك: "ولكن تسجيله هدفين في أول ظهور له، أكد لنا أنه يملك جرأة وشخصية قوية ونضجا، رغم صغر سنه، فهي مزايا لم تتوافر في لاعبين أكبر منه سنا".

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وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها باكاماني مثل القوة والسرعة والتهديف، ليكون إضافة مميزة لهجوم الأهلي، مؤكدًا: "ولكن للأسف لن نستفيد به في المشوار الإفريقي، لعدم قيده في القائمة".

وشارك باكاماني ماهلامبي (19 عاما) في فوز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/6 وديا مساء أمس الاثنين، في أول ظهور له بعد الانضمام من بيدفيست مقابل 1.3 مليون دولار.

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