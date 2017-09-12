بدء اجتماعات اللجنة المصرية اليونانية بشأن "الضمان الاجتماعي" غدًا

كتبت- نورا ممدوح:

تنطلق اجتماعات اللجنة المصرية اليونانية بالعاصمة اليونانية (أثينا)، غدًا الأربعاء، بشأن متابعة مصالح العاملين بالبلدين في مجال الضمان الاجتماعي.

وتدور المناقشات على مدى 3 أيام، حول الموضوعات المتعلقة بتحويل اشتراكات الضمان الاجتماعي، وفقا للاتفاقية الثنائية بين مصر اليونان في مجال الضمان الاجتماعي.

وكلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، بحضور الاجتماعات اللجنة التي تضم وفد من وزارة التضامن الاجتماعي رئيس هيئة التأمين الاجتماعي ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومسئول الاتفاقيات الدولية بين مصر واليونان، ويمثل وزارة القوي العاملة، والمستشار العمالي أشرف فؤاد فضلا عن ممثل من السفارة المصرية باليونان، فضلا عن وفد من وزارة العمل اليونانية، والصندوق الموحد للضمان الاجتماعي "إيفكا"، ووزارة الخارجية.