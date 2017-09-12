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نائب وزير التخطيط: تطوير ١٥٥ مركزًا خدميًا على مستوى المحافظات

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مصراوي Masrawy

نائب وزير التخطيط: تطوير ١٥٥ مركزًا خدميًا على مستوى المحافظات

01:08 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

نائب وزير التخطيط: تطوير ١٥٥ مركزًا خدميًا على مستوى المحافظات

صالح الشيخ نائب وزير التخطيط

كتبت- ندى الخولي:

أعلن صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط، تطوير ١٥٥ مركزًا لخدمة المواطنين في المدن والقرى على مستوى الجمهورية، ومتبقي ١٦٣ مركزًا آخرًا.

وأضاف الشيخ، خلال كلمته بالمؤتمر الأول"الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بمركز إعداد القادة بالعجوزة، أن تلك المراكز تساعد في تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، والإسراع في إنجاز خدماته ومصالحه.

وأشار الشيخ، إلى أن تلك المراكز تعمل من خلال شبابيك خدمة المواطنين، وثبُت بالفعل إسراعها في إنجاز الخدمات والمصالح، حيث أصبح استخراج الأوراق والتصاريخ تأخد معدلات زمنية أقل كثيرًا مما سبق.

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