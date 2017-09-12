غادة والي: 12٪ من طلاب الثانوية تعلموا التدخين عن طريق وسائل الإعلام

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 12 % من طلاب المرحلة الثانوية تعلموا عادة التدخين عن طريق وسائل الإعلام، لذلك تم مناقشة تلك الظاهرة بالتعاون مع المجلس الإعلى للإعلام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الثلاثاء، من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية برمضان 2017، وإعلان القائمة السوداء للأعمال الأكثر ترويجًا للمخدرات.

وأضافت والي، خلال المؤتمر: "أننا نسعى لإطلاع الرأي العام على القضايا التي نتصدى لها في مكافحة ظاهرة الإدمان، والتي تم رصدها خلال السنوات الماضية"، مشيرةً إلى أن المشاهد التي تخص الإدمان تخطت الـ5 آلاف مشهد في الأعمال الدرامية خلال رمضان الماضي، لافتةً إلى أن ترزيج تلك المشاهد يشكل صورة ذهنية بأن الإدمان من الأمور الاعتيادية في المجتمع المصري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التصدي لظاهرة المخدرات يعد من مقتديات الأمن القومي.

وأجبت الوزيرة، على تساؤل البعض حول زيادة المشاهد بالرغم من مناقشة القضايا لسنوات، بأننا لم ولن نتكاسل في محاربة تلك الظاهرة.

وطالبت غادة والي، صُناع الدراما بالانضمام إلى حملة التصدي لظاهرة المخدرات، التي أدت إلى تدمير المجتمع من خلال كثرة الحوادث وظهور جرائم غريبة على المجتمع.

وحضر المؤتمر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والفنانه سميرة أحمد، والفنان سامح الصريطي، ونائب محافظة الجيزة والقاهرة.