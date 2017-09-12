تأجيل محاكمة ورثة سكرتير "مبارك" في الكسب غير المشروع لجلسة 14 نوفمبر

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة ضد ورثة اللواء جمال عبد العزيز رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في اتهامه بالكسب غير المشروع لجلسة 14 نوفمبر المقبل، لورود تقرير لجنة الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة النقض بقبول طعن النيابة على قرار محكمة أول درجة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين، وإحالة القضية لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لنظر موضوع القضية.

يذكر أنه تم التحفظ على أموال اللواء جمال عبد العزيز سكرتير مبارك وأفراد أسرته، لاتهامهم في قضايا فساد واستغلال وظائفهم.