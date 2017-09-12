القبض على اللواء شريف مهران مدير مرور القاهرة المزيف

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث الأزبكية القبض على نصاب اشتهر باسم اللواء شريف مهران، انتحل صفة مدير مرور القاهرة، للنصب على بعض أصحاب الشركات عقب اجراء اتصالات هاتفية بهم مطالبًا إياهم بالتبرع بمبالغ مالية لصالح جمعية خيرية تقوم بتنظيم رحلات خيرية إلى منطقة فايد بالإسماعيلية.

التفاصيل بدأت بتلقي رجل الأعمال محمد سامي مدير شركة سامي، وشركائه للاستيراد والتصدير في منطقة عرابي بالأزبكية، بتلقيه اتصال هاتفي من رقم محمول يدعي المتصل بأنه اللواء شريف مهران مدير مرور القاهرة، وعرض عليه تقديم بعض الخدمات والتسهيلات للشركة ملكه مقابل الحصول على تبرعات لصالح جمعية مصر الحياة الخيرية، وأن تلك الجمعية تقوم بتنظيم رحلات خيرية لمنطقة فايد بالإسماعيلية.

وأرسل اللواء شريف مهران مندوب من الجمعية سلم 6 تذاكر للرحلة مدون عليها اسم الجمعية، واستلم مبلغ مالي 6 ألاف جنية كتبرع للجمعية، وعقب ذلك قام المبلغ بالبحث علي مواقع الانترنت للاستعلام عن الجمعية إلا أنه لم يستدل عليها وارتاب في أمره فأبلغ قسم شرطة الأزبكية.

وأمام العميد محمود القاضي مأمور قسم شرطة الأزبكية حرر الضحية محضراً بالواقعة رقم 10207 لسنة 2017م جنح القسم.

كشفت تحريات المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الازبكية تم التوصل إلى ان وراء ارتكاب الواقعة كل من "هاني ك د" وشهرته اللواء شريف مهران 46 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية نصب، وكرم ع ن" 29 سنة عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا نص، و"حسام ا م" 23 سنة، عامل.

تربصت أجهزة الأمن بالمتهم وألقى الرائد اسلام سمير معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين.

واعترف المتهمون بارتكاب 3 وقائع سرقة بنفس الطريقة منها الاستيلاء علي مبلغ 6000 جنيه من المواطن طارق عبدة عباس تاجر بصفط اللبن و الاستيلاء علي مبلغ 5000 جنية من محامي يدعى طارق احمد ومقيم عين شمس.

وجه اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بتطوير مناقشتهم وأضاف المتهمون بإنفاقهم المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالنصب ك والاستيلاء على المبالغ المالية.

تحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير امن القاهرة بإحالتهم الى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.