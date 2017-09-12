كشف لغز سرقة تبرعات كنيسة العذراء في الساحل

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، لغز سرقة مبلغ مالي 45 ألف جنيها والخاص بالتبرعات الواردة لكنيسة السيدة العذراء مريم بالساحل.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا من " وهيب. ب " 45 سنة، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي 45 ألف و600 جنيه من داخل درج مكتبه الكائن بالكنيسة والخاص بالتبرعات الواردة للكنيسة أثناء إقامة القداس ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين فك زوايا الباب الالوميتال الخارجي والدخول من الجزء السفلي من الباب وكسر قفل أدراج المكتب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة تلاحظ انصراف أحد الأشخاص من الكنيسة أثناء إقامة القداس وقبل انتهائه.

دلت التحريات أن "روماني ج" 30 سنة، عاطل، ومقيم 22 شارع محمد رفعت ـ دائرة القسم، السابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 807 لسنة 2010م الساحل " سلاح ابيض "، أنه وراء ارتكاب الواقعة .

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترد عليها المتهم تبين عدم تواجده وتم التقابل مع شقيقه، بسؤال الأخير أفاد بأنه توجه لشراء دراجة بخارية " توك توك "من المنصورة / دقهلية.

أمكن استدراج المتهم بمعرفة شقيقه وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة تلقيه تبرعات من ذات الكنيسة وعلمه باحتفاظ المبلغ بمبالغ مالية بمحل الحادث خطط لارتكاب الواقعة واستغل انشغال المبلغ بالقداس الصباحي، وتمكن من تنفيذ مخططه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.