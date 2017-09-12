«بصيرة»: ثلث المصريون راضون عن أداء رئيس الوزراء

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كشف استطلاع للرأى، أجراه المركز المصري لبحوث الرأى العام (بصيرة)، حول أداء شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد مرور سنتين على توليه مهام منصبه، أن 31% من المصريين يرون أن الأداء جيد، فيما يرى 24% أن الأداء كان متوسطا، و10% أن الأداء كان سيئا، ولم يستطع 36% تقييم الأداء.

وقال الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن هذه النتائج تعكس تحسن في تقييم المصريين لأداء رئيس الوزراء، مقارنة بالنتائج التي تم رصدها بعد سنة من توليه رئاسة مجلس الوزراء، إذ كان حوالي 24% من المصريين يرون أن الأداء كان جيدا، و24% كانوا يرونه متوسطا، و15% كانوا يرونه سيئا، فيما أجاب 37% بأنهم لم يستطيعوا التحديد.

وأوضح عثمان أن نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيد بعد سنتين من توليه الوزارة ارتفعت من 23% في المحافظات الحضرية إلى 29% في الوجه البحري و36% في الوجه القبلي، وفي المقابل انخفضت نسبة من يرون أداءه سيئا من 15% في المحافظات الحضرية إلى 11% في الوجه البحري و6% في الوجه القبلي.

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ولفت إلى أن الأكبر سنا هم الأعلى رضاءً عن أداء رئيس الوزراء، إذ يرى 43% ممن بلغوا 50 سنة فأكثر، أن الأداء كان جيدا مقابل 23% بين الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة.

وتم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول، على عينة احتمالية حجمها 1517 مواطنا، في الفئة العمرية من 18 سنة فأكثر، غطت كل محافظات الجمهورية، فيما تم إجراء المقابلات في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس 2017.