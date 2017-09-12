«لو جيت ملفوف في علم مصر ما تزعليش».. آخر كلمات شهيد بحادث العريش لزوجته

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شيَّع المئات من أهالي قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، جثمان الرقيب سامح عبود البطاوي، الذي استشهد في حادث العريش الإرهابي.



أدى المشيعون صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، وتم دفنه بمقابر القرية بحضور عددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



الشهيد كان متزوج ولديه 4 أطفال "فرحة" الصف الأول الثانوي، و"شروق" 5 سنوات، و"شهد" بالصف الأول الابتدائي، و"محمد" 5 سنوات.



وقالت زوجة الشهيد إن إجازته الأخيرة كانت منذ أسبوع، لافتا بأنه أخبرها قبل سفره "لو جيت المرة الجاية ملفوف في علم مصر.. ماتزعليش ده في سبيل الوطن".



"الإرهابيين حرموني من أبي" هكذا قالت أكبر أبناء الشهيد، مشددة على أنها على يقين تام بأنها ستقابله في الجنة. وطالب "أيمن" شقيق الشهيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصاص، وإعدام كل من شارك في تلك العمليات الإرهابية.

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والدة الشهيد انهمرت في البكاء، وأصرت على دخول المسجد لتقبيل نجلها قائلة "مع السلامه يا ابني"، مطالبة بالقصاص.