الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 86

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 86.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، في تصريح صحفي، أن المتوفي هو الحاج سعيد السيد عبد الفتاح علام، 44 عاما، يتبع حج السياحة، من محافظة الشرقية، توفى إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشفى في مكة المكرمة.

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وأشار شوقي إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.