«المحافظين»: أفعال قوى الظلام تزيد المصريين إصرارا على هزيمة الإرهاب

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أدان حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام «الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف فوجا أمنيا بمدينة العريش أمس الإثنين، واستشهد على أثره 20 من أبناء الوطن».

وأكد الحزب في بيان، أن «قوى الظلام والتطرف تستهدف الشعب المصري، وتسعى لتدمير المقومات الأساسية للدولة، وأن تلك الأفعال البربرية لن تزيد مصر وشعبها الأبي إلا إصرارًا على هزيمة الإرهاب».

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وقالت النائبة هالة أبو السعد عن حزب المحافظين، إن نجاح الضربات الأمنية الاستباقية مؤخرا سببت حالة من الذعر لدى الجماعات التكفيرية، بعد أن قطعت الدولة المصرية خطوة كبيرة في مواجهة الفكر المتطرف.