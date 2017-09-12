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حبس عاطلين تخصصا في سرقة كابلات الكهرباء بالأقصر

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مصراوي Masrawy

حبس عاطلين تخصصا في سرقة كابلات الكهرباء بالأقصر

12:42 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

حبس عاطلين تخصصا في سرقة كابلات الكهرباء بالأقصر

الأقصر- محمد محروس :
قررت نيابة مركز شرطة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة كابلات كهرباء الضغط العالي.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارًا بورود معلومات لدى ضباط مركز الأقصر بتسلق "مبارك.م.خ" 33 سنة، مقيم دائرة القسم، عاطل و"أحمد.م.س" 37 سنة عاطل، مقيم الحبيل، أعمدة الضغط العالي وسرقة كابلات الكهرباء.

توجهت قوة برئاسة النقيب أحمد حسن، وبمعاونة النقيب إسلام عبد الحكيم، والملازم أول معتز إبراهيم، لمكان الواقعة وسط الزراعات، وبمجرد وصول القوة شوهد المتهمان وهما يقطعان الكابلات ويقسمانها إلى أجزاء حتى يسهل نقلها.

وعلى الفور، جرى مداهمة المكان وضبط المتهمين وبحوزتهما كابلات الضغط العالي تزن نحو 350 كيلو، كما ضُبط مقص حديدي يستخدمه الجناة في قطع الكابلات، وأيضا ضبط فرد روسي، وعدد 5 طلقات تم التحفظ عليهم.

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقه كابلات الضغط العالي وبيعها لتجار الخردة للتربح منها.
تحرر المحضر رقم 2442 إداري مركز شرطة الأقصر، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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