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بالصور.. الأزياء الشفافة تعود في أسبوع الموضة بنيويوروك

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الأزياء الشفافة تعود في أسبوع الموضة بنيويوروك

12:37 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

كرنفال دى لامود فى دورته الصيفية ينطلق من مارينا مع النجوم جيهان قمرى و نورين كريم ونجوم الموضة

الألبوم التالى

كرنفال دى لامود فى دورته الصيفية ينطلق من مارينا مع النجوم جيهان

كتبت- هاجر حاتم:

ظهرت موضة الأزياء الشفافة على منصة عروض الأزياء "الرانواي"  خلال أسبوع الموضة بنيويورك الذي تقام فعالياته هذه الأيام.

هذه الصيحة انتشرت بقوة في السنوات الماضية، خاصًة في الفساتين السواريه "الهوت كوتيور"، لنشاهداها بعد ذلك في الملابس الكاجوال والعادية "ready to wear".

تستمر هذه الصيحة إلى الآن، حيث اختارها العديد من مصممي الأزياء خلال أسبوع الموضة لربيع وخريف 2018.

هناك الكثير من النجمات العرب ممن يفضلن هذه الصيحة، على رأسهن هيفاء وهبي، ليلى علوي، مايا دياب، وغيرهن.

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مصراوي Masrawy

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