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تأجيل دعوى نجلة خيرت الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر لـ 26 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى نجلة خيرت الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر لـ 26 ديسمبر

12:38 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

تأجيل دعوى نجلة خيرت الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر لـ 26 ديسمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء تأجيل دعوى سارة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل.

قالت الدعوى رقم 70282 لسنة 69 قضائية، التي اختصمت وزير الداخلية بصفته إن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.

وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.

وأوضحت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية ولم يمكن الاطلاع عليها ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.

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