الأرصاد: طقس الأربعاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 37

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، لافتًا إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 37

الاسكندرية 22 31

بلطيم 23 31

مطرح 23 30

السلوم 23 31

سيوة 20 39

بروسعيد 24 31

دمياط 24 31

العريش 21 33

رفح 20 32

الاسماعيلية 24 37

السويس 24 38

رأس سدر 25 37

نخل 18 37

نويبع 29 39

طابا 20 38

كاترين 22 36

الطور 26 36

شرم الشيخ 31 42

الغردقة 28 40

مرسى علم 29 40

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 25 41

اسيوط 25 42

سوهاج 26 43

قنا 26 45

الاقصر 27 46

اسوان 31 47

ابو سمبل 29 46

الوادى الجديد 27 43

شلاتين 29 42

ابو رماد 28 41

راس حدربة 29 39

حلايب 30 40