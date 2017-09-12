الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 86 حالة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الثلاثاء، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 86.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفي هو الحاج سعيد السيد عبدالفتاح علام، يبلغ من العمر 44 عاما، يتبع حج السياحة، من محافظة الشرقية، توفي إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشفى في مكة المكرمة.

وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.