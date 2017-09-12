ننشر نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية
ننشر نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية
12:41 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
كتب - محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.
وقال شومان، في تصريحات له الثلاثاء، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الناجحين في الدور التاني للثانوية الأزهرية.
ونشرت البوابة الإلكترونية للأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية، ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس، عبر اللينك التالي:
نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية
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