9 حيل لإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع

كتبت- ميرا ماهر:

يصعب على الكثير ممن يعانون من الوزن الزائد اتباع حمية غذائية لمدة طويلة، وبالتالي يلجأ البعض للبحث عن أساليب تساعد في تقليل الوزن بسهولة دون عناء، حيث ذكر موقع " spryliving" بعضاً من الطرق التي تساعد على خسارة الوزن دون الشعور بالجوع كما يلي:

-يفضل ارتداء الملابس الضيقة أثناء تناول الطعام مما يقلل الكميات المستهلكة أثناء الوجبة كما يقلل من ظهور الكرش.

-الحصول على نوم منتظم يساعد في ضبط الشهية،بينما يؤدي عدم الحصول على الوقت الكافي من النوم إلى تعطيل هرموني "غريلين واللبتين"، مما يساعد على فتح الشهية.

-اختيار لون أطباق مغاير عن لون الأطعمة بداخلها، حيث يساعد ذلك على خداع العقل ويعطي إيحاءً بأننا نتناول كمية أكبر مما هي عليه في الحقيقة.

-تناول الكثير من الماء قبل الطعام يساعد على الشعور بالشبع.

-تناول الكثير من الخضراوات مع الأكل يساعد علي الشعور بالشبع.

-تقليص حجم الأطباق يساعد في خداع العقل بأنه تناول أقل.

-لا تجعل الأرز هو أساس الطعام، لكن حاول الاعتماد على المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة.

-تناول الطعام في غرفة ذات أضواء خافتة والاستماع إلى موسيقى هادئة يساعدنا على تناول وجباتنا ببطء وبالتالي الشعور بالشبع بطريقة أفضل.

-أكثر من الأطعمة التي تستنفذ وقتاً قبل تناولها، كالبرتقال والفستق مثلاً، حيث يساعد ذلك في الشعور بالشبع.