بالصور - شجاعة أم تهور؟.. طيار يلتقط صور "سيلفي" خارج طائرته

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كتب - هشام عواض:

حاول طيار برازيلي الحصول على سيلفي مميز بالتقاط صور لنفسه بشكل غير تقليدي، من خارج نافذة الطائرة في قمرة القيادة، وهو ما وصفه متابعوا الصورة بأنه تهور أو شجاعة.

كان الطيار دانيال سينتينو، قام بالتقاط صور "السيلفي" بشكل خطير، وذلك من خارج قمرة قيادة الطائرة على ارتفاع أكثر من 30 ألف قدم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجذبت مخاطرة "سينتينو" الذي يبلغ 31 عامًا، الآلاف من المعجبين والتابعين على حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وبلغت أعدادهم أكثر من 70 ألف.

وأحد الصور الجريئة للطيار كانت فوق مدينة دبي، وكتب عليها "أنا الآن في بلدي الثاني دبي".

وكتب بعض المتابعين تعليقات ناقدة،بأنه شخص متهور ويخاطر بأرواح الأشخاص، وآخرين مشككين في كيفية قيامه بالتصوير خارج الطائرة وهذا صعب من الناحية الفيزيائية، وأيضا كيف يقوم بالتصوير بـ"عصا السيلفي" مع سرعة الطائرة الكبيرة؟.