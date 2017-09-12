وزير القوى العاملة يتفقد اختبارات وظائف الإمارات براتب 19 ألف جنيه

كتبت- نورا ممدوح :

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، اختبارات المرشحين بشركة اتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمهنة كاتب خدمة عملاء براتب 4000 درهم شاملة بدل السكن والمواصلات وبدلات أخرى، أي ما يوازي 19 ألف جنيهًا مصرياً.

وقال سعفان، إن اللجنة سوف تستمر حتى بعد غد الخميس في المقابلات بديوان عام الوزارة، والكائن بـ3 شارع يوسف عباس - مدنية نصر، لافتًا إلى أنه تقدم لهذه الوظيفة 1200 طالب عمل تنطبق عليهم الشروط، بالحصول على مؤهل عالي، وخبرة عامين في مجال المبيعات في إحدى شركات الاتصالات من الإناث والذكور، مع إجـــادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدًا، والسن لا يزيد عن 32 سنة.

وأوضح سعفان، أنه سيتم إجراء الاختبارات العملية والنظرية لهم لاختيار الأفضل تمهيدًا لتصفية المتقدمين خلال يومي الأحد والإثنين القادمين لاختيار 100 متقدم سيتم تحرير عقود عمل لهم فورًا.

وأردف وزير القوى العاملة، أن الوزارة تتولى مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية.

وأكد الوزير، أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة في إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج.

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