بالصور.. إعدام 250 كيلو جمبري فاسد بعد ضبطه بمطعم شهير في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعدم قطاع الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 250 كيلو جمبري فاسد منتهى الصلاحية، جرى ضبطه داخل ثلاجة مطعم شهير بحي الشرق، وذلك بناء على قرار النيابة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بعد تقرير المعامل المركزية بمديرية الشئون الصحية، الذي أكد وجود تغير بالخواص الطبيعية والرائحة وانتهاء مدة الصلاحية.

جرى تشكيل لجنة ثلاثية من قطاع الرقابة ومباحث التموين ومفتشي مراقبة أغذية المدينة، وتنفيذ القرار التمويني في القضية 3741 جنح الشرق، وإعدام المضبوطات بالمحرقة الخاصة بالمجزر الآلي بمنطقة القابوطي الجديد، جنوب المحافظة.