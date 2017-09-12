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وظائف خالية بالبنك الأهلي.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة والمحافظات

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مصراوي Masrawy

وظائف خالية بالبنك الأهلي.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة والمحافظات

12:38 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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نشرت صفحة البنك الأهلي المصري، إعلانا لطلب عدد من الوظائف الشاغرة بالبنك في عدد من المحافظات بالوجهين البحري والقبلي.

واشترط البنك في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة الشروط التالية:

- أن يكون الخريجين من طلاب "الجامعات- الكليات- الأكاديميات" المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالريوس أو ما يعادلها.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

- ألا يكون للخريج أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما عند التعيين.

- أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.

وعن التخصصات المطلوبة أوضح البنك أنها: "تجارة ومايعادلها، إدارة أعمال - إدارة بنوك- إدارة موارد بشرية- وعلوم سياسية - علوم حاسب - هندسة حاسبات - حقوق".

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