وظائف خالية بالبنك الأهلي.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة والمحافظات
وظائف خالية بالبنك الأهلي.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة والمحافظات
12:38 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
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نشرت صفحة البنك الأهلي المصري، إعلانا لطلب عدد من الوظائف الشاغرة بالبنك في عدد من المحافظات بالوجهين البحري والقبلي.
واشترط البنك في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة الشروط التالية:
- أن يكون الخريجين من طلاب "الجامعات- الكليات- الأكاديميات" المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالريوس أو ما يعادلها.
- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.
- ألا يكون للخريج أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما عند التعيين.
- أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.
وعن التخصصات المطلوبة أوضح البنك أنها: "تجارة ومايعادلها، إدارة أعمال - إدارة بنوك- إدارة موارد بشرية- اقتصاد وعلوم سياسية - علوم حاسب - هندسة حاسبات - حقوق".
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