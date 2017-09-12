وظائف خالية بالبنك الأهلي.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة والمحافظات

نشرت صفحة البنك الأهلي المصري، إعلانا لطلب عدد من الوظائف الشاغرة بالبنك في عدد من المحافظات بالوجهين البحري والقبلي.

واشترط البنك في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة الشروط التالية:

- أن يكون الخريجين من طلاب "الجامعات- الكليات- الأكاديميات" المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالريوس أو ما يعادلها.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

- ألا يكون للخريج أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما عند التعيين.

- أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.

وعن التخصصات المطلوبة أوضح البنك أنها: "تجارة ومايعادلها، إدارة أعمال - إدارة بنوك- إدارة موارد بشرية- اقتصاد وعلوم سياسية - علوم حاسب - هندسة حاسبات - حقوق".