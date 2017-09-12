إغلاق 32 عيادة ومركزًا طبيًا مخالفًا بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، عن استصدار قرارات غلق لعدد 32 منشأة طبية مخالفة، وترخيص عدد 16 أخرى على مستوى مراكز المحافظة، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بهدف ضبط العمل داخل تلك المنشآت، والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، إن هذه القرارات تأتى في إطار إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة، وإصدار تراخيص لها، والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص، لافتة إلى أن قرارات الإغلاق السابق ذكرها جاءت لمخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى، وعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية.

وأضافت وكيل الوزارة أنه في إطار متابعة الأسواق والمنتجات الغذائية المعروضة داخل المحلات والمطاعم ولدى الباعة الجائلين، نظمت مديرية الصحة عددًا من حملات التفتيش المكبرة على الأسواق بالتعاون مع مديرية التموين، أسفرت عن تحرير عدد 264 محضرًا مخالفًا، وتحليل عدد 1121 عينة من الأغذية والمأكولات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام عدد 1805 كيلو من المواد الغذائية و22 لترًا من المشروبات الفاسدة ومنتهية الصلاحية.