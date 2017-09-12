إزالة 38 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزين في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدات المحلية لكل من مركزي مطاي وديرمواس بالمنيا، عدد 38 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على أراض أملاك دولة والأرض الزراعية، بمساحة 21 قيراطًا و18 سهمًا، وذلك خلال حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، لإزالة التعديات الواقعة على أرض أملاك الدولة والأرض الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح التقرير الذي عُرض علي عصام البديوي محافظ المنيا، الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية، حيث جرى إزالة عدد 33 حالة تعدٍّ بمركز ومدينة مطاي، منها عدد 9 حالات على الأرض الزراعية "ائتمان زراعي" بمساحة 6 قراريط، وإزالة عدد 13 حالة على أرض أملاك بناحية سبلة الغربية - الطريق الدائري بمساحة 1,760 متر، وعدد 11 حالة تعد بقرية منبال بمساحة 8 قيراطًا و12 سهمًا، جاءت المخالفات ما بين بناء مخالف لمنازل، وأسوار بالبلوك الأبيض، وتشوين لمواد بناء "رمل ـ زلط ـ طوب".

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، عدد 5 حالات تعد على الأرض الزراعية بنزلة حسين والحسابية، بمساحة 7 قراريط و6 أسهم.