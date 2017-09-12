جامعة أسوان تُنهي استعداداتها لاستقبال 23 ألفًا و500 طالب

أسوان - إيهاب عمران:

أنهت جامعة أسوان، استعداداتها لاستقبال 23 ألفًا و500 طالب وطالبة مع بداية العام الجامعي الجديد في 19 كلية ومعهدًا.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات التعليمية، من تجهيز القاعات والمقررات الدراسية والمباني والمدن الجامعية، من أجل استقبال الطلاب من أول يوم في الدارسة.

وأضاف أن أعمال الصيانة لجميع المباني انتهت، كما جرى التعاقد مع شركة اتصالات لتوصيل خدمة الإنترنت بمباني المدن الجامعية وتجهيز المطعم المركزي بالجامعة، وصالة الطعام الرئيسية وتجهيز صالات المذاكرة، من حيث تركيب وصيانة التكييفات والإضاءة.