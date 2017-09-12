أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

جامعة أسوان تُنهي استعداداتها لاستقبال 23 ألفًا و500 طالب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة أسوان تُنهي استعداداتها لاستقبال 23 ألفًا و500 طالب

12:17 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

جامعة أسوان تُنهي استعداداتها لاستقبال 23 ألفًا و500 طالب

الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:
أنهت جامعة أسوان، استعداداتها لاستقبال 23 ألفًا و500 طالب وطالبة مع بداية العام الجامعي الجديد في 19 كلية ومعهدًا.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات التعليمية، من تجهيز القاعات والمقررات الدراسية والمباني والمدن الجامعية، من أجل استقبال الطلاب من أول يوم في الدارسة.

وأضاف أن أعمال الصيانة لجميع المباني انتهت، كما جرى التعاقد مع شركة اتصالات لتوصيل خدمة الإنترنت بمباني المدن الجامعية وتجهيز المطعم المركزي بالجامعة، وصالة الطعام الرئيسية وتجهيز صالات المذاكرة، من حيث تركيب وصيانة التكييفات والإضاءة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. "بيزنس الزي" يضرب سوق ملابس المدارس في السويس

    أخبار

  • بالصور.. في الوادي الجديد: "جمعيات" و"سُلف" لشراء الزي المدرسي

    أخبار

  • أهالي المنوفية عن زي المدارس: "الأسعار نار".. والحل في التفصيل

    أخبار

  • بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة "كرديدة" للتعليم الأساسي بمنيا

    أخبار

إعلان

be82eac45f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا