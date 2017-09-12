ارتبط بفنانة شهيرة وأفلت من موت محقق.. 12 معلومة عن محمد الشقنقيري

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اشتهر بتمثيل الأدوار الثانوية رغم موهبته الفريدة التي تؤهله لأدوار البطولة، واعترف بعض النقاد بأنه ظُلم فنيا، وربما كان لقلة ظهوره الإعلامي دور في ذلك، إلا أن الجمهور يعرفه عن ظهر قلب، ويتأثر بأدواره المتعددة في الأعمال التليفزيونية، سواء كانت الشخصية تتسم بطابع الشر أو الخير، فقد تميز في تأدية جميع الأنماط بأسلوب "السهل الممتنع".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن الفنان محمد الشقنقيري.

1- ولد بمحافظة القاهرة في 12 سبتمبر 1973.

2- هو نجل شقيق المخرج إبراهيم الشقنقيري.

3- حلم أن يكون لاعبا لكرة القدم، لكن والده تمنى له أن يصبح طيارا مثله ومثل شقيقه الأكبر.

4- بدأ حياته الفنية بالمشاركة في عدد من الأدوار الثانوية ببعض المسلسلات مثل: "حلم ابن السبيل، خيال الظل، هوانم جاردن سيتي".

5- شغلت الدرما التليفزيونية الحيز الأكبر من حياته الفنية، وله مشاركات عديدة بمسلسلات ناجحة منها: "الوتد، العمة نور، أين قلبي، بره الدنيا، العندليب، على كف عفريت، العراف، أستاذ ورئيس قسم".

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6- لم يشارك سينمائيا سوى في عملين فقط هما: "العالمي، وسالم أبو أخته".

7- صرح بأن سبب رفضه الدائم للأعمال السينمائية هو تدني القيمة الفنية لسيناريوهات الأفلام التي عُرضت عليه، على حد قوله ببرنامج "اليوم"، على فضائية "الحرة".

8- دخل عالم الإنتاج التليفزيوني لأول مرة من خلال إنتاجه مسلسل "في غمضة عين"، الذي كان من خلاله الظهور الأول للمطربة أغنام كممثلة، مع الفنانة داليا البحيري في بطولة مشتركة، وحقق العمل نجاحا واسعا.

9- أكد أنه تعلم الكثير من الفنان عادل إمام بعد مشاركته إياه في مسلسلين هما "العراف"، و"أستاذ ورئيس قسم"، مشيرا إلى أن "الزعيم" انفعل عليه في أثناء تصوير أحد المشاهد، بسبب تردد "الشقنقيري" من توجيه السباب لشخصية "العراف" في المسلسل.

10- أرجع سبب قلة ظهوره الإعلامي إلى تكرار الأسئلة التي توجه له في المقابلات الإعلامية، لافتا إلى أنه رفض من قبل الظهور ببرامج المقالب لعلمه المسبق بحقيقة المقلب، قائلا: "مش هاعرف أطلع أمثل على الناس وأقول لهم إن ده حقيقي".

11- تعرض لحادث خطير قبل عدة أشهر كاد أن ينهي حياته، أثناء سفره على طريق الساحل الشمالي، إذ اعترضت حافلة كبيرة خط سيره، فوقع حادث مروع مات على أثره بعض الأفراد.

12- ارتبط في بداية حياته الفنية بخطبة لم تستمر مع الفنانة منى زكي، وتزوج بعد ذلك من خارج الوسط الفني من "مروة أمجد"، وأنجب منها ولدين.