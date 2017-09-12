أحمد زكي سر نجاحه واتهمه طليق أصالة بالخيانة.. 15 معلومة عن طارق العريان

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ورث الفن عن والده الذي كان يعمل منتجا، وأصقل موهبته بالدراسة في الخارج، فعاد محملا بفكر جديد يريد تطبيقه على السينما المصرية، سواء على مستوى الإنتاج أو الإخراج، وبالفعل نجح في كليهما، أدخل "تكنيك" خاصا على الصورة السينمائية، لتحقق أفلامه أعلى الإيرادات، وآخرها فيلم "الخلية".

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 15 معلومة عن المنتج والمخرج طارق العريان.



1- اسمه بالكامل طارق رياض العريان.

2- ولد في 12 سبتمبر 1963.

3- فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية.

4- والده هو المنتج الراحل "رياض العريان".



5- حصل على الثانوية العامة في مصر، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة السينما في جامعة "ساوث إلينوي".

6- عمل كمنتج منفذ في استوديوهات والده المنتج "رياض العريان" باليونان من عام 1986 حتى 1993.

7- أسس عددا من الشركات الفنية، مثل: "فريموورك" للإنتاج السينمائي عام 1991، كما أسس شركتي إنتاج موسيقي وإدارة مواهب هما "فيم ميوزيك" و"ستارجيت"، وأخيرا شركة "كرييتف للإنتاج"، عام 2005، وهي شركة تعمل بمجال الإنتاج التليفزيوني والسينمائي.

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8- أخرج عددا من الأغاني المصورة "فيديو كليب"، بجانب عدد من الإعلانات لشركات عالمية مثل "كوكاكولا، وهيونداي".

9- أول تجربة إخراجية له في مجال السينما كانت فيلم "الإمبراطور"، عام 1990، مع الفنان الراحل أحمد زكي، الذي آمن بموهبته في الإخراج وقال له في كواليس عمل فيلم "الإمبراطور" إنه سيعمل معه في فيلم آخر، وبالفعل قد كان، إذ أخرج له "العريان" فيلم "الباشا" في عام 1993.



10- أخرج 7 أفلام سينمائية فقط منها: "السلم والتعبان، تيتو، أسوار القمر"، وآخرها فيلم "الخلية"، بطولة أحمد عز، الذي تربع على عرش إيرادات أفلام عيد الأضحى في عام 2017.

11- يتبع أسلوبا خاصا في الإخراج السينمائي، متأثرا بدراسته في الخارج، خاصة في عناصر الديكور والإضاءة، إذ يحاول أن تكون أفلام حلقة الوصل بين السينما المصرية والغربية.



12- يتخذ من الإخراج هواية وليس وسيلة لكسب الرزق، إذ قال في لقاء تليفزيوني سابق: "مش باكل عيش من الإخراج، لأني مش باحب أقبل فيلم أنا مش مقتنع به لمجرد إني أكسب، عشان كده باعمل مشاريع تانية".

13- تزوج من المطربة السورية أصالة، قبل 12 عاما، وأنجب منها توأما هما: "آدم وعلي".



14- سبق زواجه من المطربة أصالة زيجتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني، وله منها ولد واحد، والثانية كانت من المذيعة إنجي علي، التي عاش معها سنتين، وطلقها، قبل أن يُغرم بأصالة ويتزوجها، إثر انفصالها عن أيمن الذهبي.



15- اتهمه أيمن الذهبي، طليق أصالة، بأنه كان على علاقة مع زوجته قبل انفصالهما، وقال إن "طارق" طعنه في ظهره، خاصة أنه تزوج من أصالة بعد يوم واحد من انتهاء مدة العدة.