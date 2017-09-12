السعيد: القانون الحالي يضمن إدانة استغلال الموظف العام لمنصبه

كتبت- ندى الخولي:

تصوير- محمود بكار:

قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الدولة تبذل كافة الجهود لمحاربة ظاهرة الفساد، مفسرًا ذلك بأن القضاء على الفساد هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار.

وأضاف السعيد، خلال كلمته في المؤتمر الأول "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، والمنظم من قبل وزارة التنمية المحلية، أن الدولة وأجهزتها الرقابية تؤمن بأن الكسب المشروع للشركات الخاصة من شروط جذب الاستثمار ويصب في مصلحة الدولة، ولكنها تقف بكافة أجهزتها ضد الكسب غير المشروع لما له من خطر على اقتصاد الدولة.

وأوضح السعيد، أنه على الرغم من وجود نصوص في القانون المصري تجرم الكسب غير المشروع، إلا أنها وقفت عاجزة أمام بعض الأشخاص وعجزت عن اثبات إدانتهم.

وأكد السعيد: "كنا في حاجةٍ ملحة لإصدار تشريع لمحاكمة المخالفين، وجهاز قضائي للتحقيق معهم"، متابعًا: "القانون الحالي يتطابق مع التزامات مصر الدولية، حيث نصت مواده على تجريم استغلال الموظف العام لمنصبه، واتخاذ التدابير اللازمة حيال تضخم ثروته عن طريق بعض الإجراءات، من بينها إقرار الذمة المالية".