الكرملين يؤكد شراء تركيا لأنظمة إس – 400 الروسية للدفاع الصاروخي

موسكو - (د ب أ):

أكد الكرملين اليوم الثلاثاء أن روسيا وتركيا وقعتا عقدا تشتري أنقرة بموجبه نظام الدفاع الصاروخي من طراز إس – 400 روسي الصنع.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فلاديمير كوزين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول :"لقد تم توقيع العقد ويجري الإعداد لتنفيذه".

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن كافة القرارات المتعلقة بهذا العقد تتفق تماما مع مصالحنا الاستراتيجية".

وقال: "وفي هذا الصدد.. فإن رد فعل بعض الدول الغربية التي تحاول الضغط على تركيا مفهوم تماما بالنسبة لنا".