أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الكرملين يؤكد شراء تركيا لأنظمة إس – 400 الروسية للدفاع الصاروخي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الكرملين يؤكد شراء تركيا لأنظمة إس – 400 الروسية للدفاع الصاروخي

12:19 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الكرملين يؤكد شراء تركيا لأنظمة إس – 400 الروسية للدفاع الصاروخي

أنظمة إس 400 الروسية للدفاع الصاروخي

موسكو - (د ب أ):

أكد الكرملين اليوم الثلاثاء أن وتركيا وقعتا عقدا تشتري أنقرة بموجبه نظام الدفاع الصاروخي من طراز إس – 400 روسي الصنع.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فلاديمير كوزين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول :"لقد تم توقيع العقد ويجري الإعداد لتنفيذه".

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن كافة القرارات المتعلقة بهذا العقد تتفق تماما مع مصالحنا الاستراتيجية".

وقال: "وفي هذا الصدد.. فإن رد فعل بعض الدول الغربية التي تحاول الضغط على تركيا مفهوم تماما بالنسبة لنا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محكمة تركية تبقي مجموعة من العاملين في صحيفة "جمهورييت" قيد التوقيف

    أخبار

  • ميركل للألمان ذوي الأصول التركية: أنتم هنا في بيتكم

    أخبار

  • إسرائيل تنصح رعاياه بعدم السفر إلى تركيا ودول غربية

    أخبار

  • ميركل تناقش النزاع حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية مع بوتين

    أخبار

إعلان

0cccd04ef0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو