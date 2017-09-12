الكرملين يؤكد شراء تركيا لأنظمة إس – 400 الروسية للدفاع الصاروخي
الكرملين يؤكد شراء تركيا لأنظمة إس – 400 الروسية للدفاع الصاروخي
12:19 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
أنظمة إس 400 الروسية للدفاع الصاروخي
موسكو - (د ب أ):
أكد الكرملين اليوم الثلاثاء أن روسيا وتركيا وقعتا عقدا تشتري أنقرة بموجبه نظام الدفاع الصاروخي من طراز إس – 400 روسي الصنع.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فلاديمير كوزين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول :"لقد تم توقيع العقد ويجري الإعداد لتنفيذه".
وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن كافة القرارات المتعلقة بهذا العقد تتفق تماما مع مصالحنا الاستراتيجية".
وقال: "وفي هذا الصدد.. فإن رد فعل بعض الدول الغربية التي تحاول الضغط على تركيا مفهوم تماما بالنسبة لنا".
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