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تايوان تتأهب لمواجهة الإعصار تاليم

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مصراوي Masrawy

تايوان تتأهب لمواجهة الإعصار تاليم

12:14 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

تايوان تتأهب لمواجهة الإعصار تاليم

تايبيه - (د ب أ):

أعلنت الهيئة المركزية للأرصاد الجوية أن الإعصار تاليم سيصل إلى جزيرة تايوان في وقت لاحق اليوم مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة، وأصدرت تحذيرا بشأن الملاحة البحرية.

وتوقع الخبراء أن يبدأ سكان شمال وشمال شرق الجزيرة الشعور بالرياح القوية مساء اليوم.

وصرحت ليو يا-يينح الخبيرة بالهيئة، في مؤتمر صحفي، بأنه من المتوقع أن تُصدر الهيئة غدا تحذيرا بشأن التحرك على البر.

ودعت السكان إلى الحذر لاحتمال حدوث فيضانات بعد الأمطار المتوقع أن تهطل مساء يوم غد في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من تايوان.

وكان مركز الإعصار تاليم اليوم على بعد نحو 800 كيلومتر من سواحل الجزيرة، وتصل سرعة الرياح إلى 162 كيلومترا في الساعة. وذكرت الهيئة أنه يتحرك صوب شمال تايوان.

ومن المحتمل أن يصل الإعصار إلى مناطق في شرق الصين وجنوب اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

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